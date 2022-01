Queen Latifah su Chris Noth licenziato da The Equalizer per stupro | “Avevamo una grossa chimica”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022)è stato subito scaricato da CBS quando diverse donne si sono fatte avanti parlando pubblicamente delle aggressioni sessuali subite dall’attore, anni fa e in occasioni diverse. La collega, con lui nel cast di The, non aveva ancora parlato della situazione, a differenza delle attrici di Sex and The City e di And Just Like That che si sono schierate subito dalla parte delle vittime. Ora che la serie CBS dovrà andare avanti senza di lui,ha rilasciato una dichiarazione in merito.ha interpretato un ruolo importante nella serie, quello di William Bishop, ma CBS non ha esitato a licenziarlo pochi giorni dopo la pubblicazione delle prime testimonianze di due donne, che lo hanno accusato di ...