Pirata della strada la travolge e scappa, muore a Palermo Antonina Sorintano (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli agenti di polizia e i vigili urbani hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle vicinanze Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli agenti di polizia e i vigili urbani hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle vicinanze Sicilia.News.

Advertising

pochitositter : RT @LiveSpinoza: +++ IL QUIRINALE DENUNCIA: 'CERCHIAMO PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA MA NON LI TROVIAMO PER COLPA DEL REDDITO DI CITTADINANZA… - oscuro_pirata : Il tuo e della gentaccia come te deve avere problemi di sistema immunitario. Verrà il momento in cui la gente vi ve… - NoiTv : Ciclista viareggina travolta sull’Aurelia: preso il pirata della strada - juvinsight : Vedat #Muriqi della #Lazio diretto verso il #Maiorca. Con il Pirata in Spagna si sbloccherebbe la trattativa Matías… - IlFattoNisseno : Sicilia, uccisa da camion a Palermo: autista fugge, caccia al pirata della strada -