Perché l’Ue deve ridurre la sua pressione sugli ecosistemi del mondo (Di martedì 25 gennaio 2022) Rappresentano uno scrigno di biodiversità e, insieme, un nostro importante alleato nella gestione dell’attuale emergenza ambientale e climatica. Sono le foreste, le savane, le mangrovie cioè biomi che, insieme alle torbiere e altre zone umide, permettono la vita sulla Terra e dunque la nostra sopravvivenza, oltre a garantire identità culturale a migliaia di popolazioni indigene e comunità locali. Se è vero che a Glasgow i leader di gran parte dei paesi del mondo hanno trovato un accordo comune per porre fine alla deforestazione entro il 2030, un bel passo in avanti calcolando che negli ultimi 30 anni abbiamo polverizzato circa 420 milioni di ettari di questi polmoni verdi (un’area grande quando l’Unione europea), è altrettanto vero che intere altre aree del pianeta risultano senza difesa. «C’è il rischio che una tutela legislativa concentrata solo sulle foreste ... Leggi su linkiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) Rappresentano uno scrigno di biodiversità e, insieme, un nostro importante alleato nella gestione dell’attuale emergenza ambientale e climatica. Sono le foreste, le savane, le mangrovie cioè biomi che, insieme alle torbiere e altre zone umide, permettono la vita sulla Terra e dunque la nostra sopravvivenza, oltre a garantire identità culturale a migliaia di popolazioni indigene e comunità locali. Se è vero che a Glasgow i leader di gran parte dei paesi delhanno trovato un accordo comune per porre fine alla deforestazione entro il 2030, un bel passo in avanti calcolando che negli ultimi 30 anni abbiamo polverizzato circa 420 milioni di ettari di questi polmoni verdi (un’area grande quando l’Unione europea), è altrettanto vero che intere altre aree del pianeta risultano senza difesa. «C’è il rischio che una tutela legislativa concentrata solo sulle foreste ...

