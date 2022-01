Pechino 2022, il presidente cinese Xi Jinping a Bach: “Giochi in sicurezza e di successo” (Di martedì 25 gennaio 2022) l presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, al quale ha assicurato: “la Cina è pienamente fiduciosa nel tenere l’edizione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 in sicurezza e di successo”. Questo è quello che riportano i media ufficiali. Xi, ha avuto un incontro nel pomeriggio di martedì 25 gennaio alla Diaoyutai State Guesthouse con Bach, arrivato sabato 22 gennaio a Pechino e tenuto in isolamento preventivo anti-Covid per tre giorni. Il presidente cinese sottolineato che i preparativi sono stati completati dopo oltre sei anni di lavori. Queste le sue parole nel ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) lXiha incontrato ildel Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas, al quale ha assicurato: “la Cina è pienamente fiduciosa nel tenere l’edizione deiOlimpici invernali diine di”. Questo è quello che riportano i media ufficiali. Xi, ha avuto un incontro nel pomeriggio di martedì 25 gennaio alla Diaoyutai State Guesthouse con, arrivato sabato 22 gennaio ae tenuto in isolamento preventivo anti-Covid per tre giorni. Ilsottolineato che i preparativi sono stati completati dopo oltre sei anni di lavori. Queste le sue parole nel ...

Advertising

Coninews : Michela Moioli portabandiera dell'Italia a #Beijing2022! ???? La decisione è stata presa dopo l'infortunio e il perc… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - Agenzia_Ansa : Sarà Michela Moioli la portabandiera dell'Italia ai Giochi invernali di Pechino. Lo ha deciso il presidente del Con… - sportface2016 : #Beijing2022 | #XiJinping assicura a #Bach un'edizione in sicurezza e di successo - lucamorini_ : RT @DarioPuppo: Michela Moioli portabandiera a Pechino 2022. Sofia Goggia rinuncia alla cerimonia per posticipare la partenza per la Cina c… -