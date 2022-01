Ounas | subito gli esami dopo i problemi in Nazionale | ecco quando

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il Napoli attende con ansia il responso deglicardiologici a cui Adamsi sottoporrà nelle prossime ore. All’esterno algerino sono stati riscontraticardiaci a seguito della guarigione dal Covid-19, ragion per cui non è potuto essere protagonista nella Coppa D’Africa, comunque deludente, disputata dalla sua Algeria. NapoliLa Gazzetta dello Sport fa sapere che è atteso per domani il suo rientro in Italia,un soggiorno breve nella sua casa in Francia. Nelle prossime ore, dunque,sarà valutato attentamente dallo staff medico del club partenopeo prima di rientrare a completa disposizione di mister Luciano Spalletti. Francesco Fildi

... Anguissa e. Spalletti per la verità ha dovuto fare a meno pure di Oshimen, anche se il ... nonostante la voglia matta del giocatore di ritornareprotagonista perlomeno in campionato....è tornato dalla sua famiglia in Francia, a Parigi, per sottoporsi ai primi esami cardiaci in seguito ad un'infiammazione che gli è stata riscontrata in Coppa d'Africadopo essersi ...Come riportato da La Gazzetta dello Sport a proposito dell'esterno azzurro Adam Ounas che avrebbe avuto alcune complicazioni cardiache dopo la sua ...È atteso per domani il rientro a Napoli, dalla Francia, di Adam Ounas. Il calciatore algerino ha dovuto saltare la Coppa d’Africa per covid ...