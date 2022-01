Operaio stritolato in una tramoggia a Arezzo | boscaiolo travolto da un tronco a Bolzano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Due morti e un ferito grave. Ennesima giornata di mattanza sul lavoro, concentrata in Toscana. Orribile nelle modalità che ricordano la morte della giovane Luana, la dinamica dell’incidente mortale accaduto a Bibbiena () dove Francesco Brenda,51enne ha perso la vita ieri mattina precipitando all’interno di un frantoio per inerti, nell’impianto dove lavorava da oltre vent’anni, l’azienda Mariotti Calcestruzzi. Laè una sorta di imbuto dove vengono smaltiti gli scarti di produzione. È finito nel macchinario e per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

matteo_1983 : RT @DiDonadice: 468 morti di covid, un altro operaio stritolato, movimenti di truppe al confine ucraino. E intanto assistiamo a una specie… - estherplanas2 : RT @DiDonadice: 468 morti di covid, un altro operaio stritolato, movimenti di truppe al confine ucraino. E intanto assistiamo a una specie… - 5stelletv : Arezzo, operaio muore stritolato in una tramoggia - ilriformista : L'ennesima morte sul lavoro in pochi giorni. Francesco Brenda aveva 52 anni. Lascia la moglie e due figli. Da chiar… - Mauro030 : RT @DiDonadice: 468 morti di covid, un altro operaio stritolato, movimenti di truppe al confine ucraino. E intanto assistiamo a una specie… -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio stritolato

Read More Flash Ancora una morte bianca:51enneda tramoggia a Bibbiena 25 Gennaio 2022 Incidente sul lavoro mortale, questa mattina, intorno alle ore 10, presso un impianto di ...Read More Flash Ancora una morte bianca:51enneda tramoggia a Bibbiena 25 Gennaio 2022 Incidente sul lavoro mortale, questa mattina, intorno alle ore 10, presso un impianto di ...In una ditta di calcestruzzi l'orribile tragedia: i vigili del fuoco hanno impiegato molto tempo per estrarre il corpo. Un ferito grave a Ansedonia ...Ennesimo incidente sul lavoro, a perdere la vita un altro operaio. L'uomo 51 anni, residente in provincia di Arezzo, è morto, in circostanze tragiche, stritolato dopo essere rimasto incastrato in una ...