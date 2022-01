Nocera Inferiore | I penalisti protestano e si fermano il 3 e 4 febbraio

(Di martedì 25 gennaio 2022) Siper due giorni gli avvocatidel foro di, il motivo è da attribuire al mancato coinvolgimento sul protocollo delle spese a carico dello Stato per il patrocinio. Ed è rottura con la presidenza della sezione penale: l’assemblea ha deciso di proclamare l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria del settore penale, per i giorni 3 e 4. All’origine della decisione, quindi, vi è il “Protocollo di Intesa tra Tribunale Ordinario die Ordine degli avvocati disulla liquidazione degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato”, ammesso senza il coinvolgimento della Camera Penale che non ha alcun precedente a livello ...

Advertising

salernonotizie : Guasto alla condotta idrica, tutta Nocera Inferiore senza acqua - salernotoday : Nocera Inferiore, Montevescovado e il progetto esecutivo per 60 appartamenti - salernotoday : Nocera, giovani picchiati dal branco mentre festeggiano compleanno: identificati due aggressori… - salernotoday : Avvocati si astengono per 2 giorni dalle udienze, la Camera Penale: 'Noi snobbati su nuovo protocollo'… - occhio_notizie : Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore

Altro episodio di violenza a, questa volta all'esterno del bar Petruccelli in via D'Alessandro, nel quartiere Cicalesi. Il fatto Intorno alle ore 23 tre giovani sono usciti da una Fiat Cinquecento e hanno ...La donna, residente prima a Como e da un anno a, è titolare di una pensione di invalidità e di un assegno di accompagnamento per un totale di circa 1.080 euro al mese, ma senza l'...Attimi di paura nella serata di ieri a Nocera Inferiore dove si è verificata un'altra rissa. Tutto è avvenuto all’esterno del bar Petruccelli ...Manto erboso completamente bruciato, caldaia guasta e calciatori ospiti ripartiti senza poter fare la doccia per mancanza di acqua calda. Lo stadio San Francesco ha offerto ieri uno ...