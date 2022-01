Michelle Hunziker tra fiori e torte | arrivano pure gli auguri di Tomaso Trussardi

(Di martedì 25 gennaio 2022) A una settimana dall’annuncio della separazione,manda glidi compleanno ache festeggia 45 anni. “Happy birthday to an amazing woman (a una donna straordinaria)” ha scritto l’imprenditore che utilizza per il suo messaggio i social e una foto con la conduttrice insieme al levriero di famiglia. Pare che

Lungo la giornata di lunedì 24 gennaio 2022,ha compiuto 45 anni. Sul web c'è stata una pioggia di auguri per la conduttrice svizzera. A dedicarle un dolce pensiero c'è stato anche Tomaso Trussardi che, in una Stories Instagram,...da single festeggia il compleanno con gli amici più cari: a Milano la showgirl per i suoi 45 anni organizza una cena in cui c'è J - Ax , ma anche Belen Rodriguez . La showgirl ...Ha spento ieri le sue prime 45 candeline Michelle Hunziker. Per la conduttrice, nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo (Svizzera), è stato il suo primo compleanno senza Tomaso Trussardi dopo ...La conduttrice svizzera e la misteriosa reazione al post di auguri per il suo compleanno che le ha dedicato l'ex marito ...