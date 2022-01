“Mi piacciono anche le donne”. Bomba al GF Vip, coming out della discussa concorrente: “Pure roba a tre” (Di martedì 25 gennaio 2022) Momenti concitati al GF Vip in queste ore. Durante l’ultima puntata del reality show in onda da Cinecittà, ne sono successe di tutti i colori. Dall’abbandono di Manuel Bortuzzo che ha preferito uscire per problemi di salute, alla lite furiosa tra il padrone di casa Alfonso Signorini e Alex Belli (accompagnato fuori dallo studio). Ma non è finita qua perché dopo la diretta, Delia Duran, ha fatto una confessione al vetriolo alla sua nemica-amica Soleil Sorge. Per Delia non si tratta certo di un coming out, visto che già lei stessa, l’anno scorso aveva già affrontato questo argomento. Era il il 2020 quando la giovane compagna di Alex Belli aveva deciso di dire in diretta da Barbara d’Urso che preferiva i maschi, ma per lei andavano bene anche le donne. Ora, a distanza di un annetto, Delia Duran lo vuole far sapere per bene ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Momenti concitati al GF Vip in queste ore. Durante l’ultima puntata del reality show in onda da Cinecittà, ne sono successe di tutti i colori. Dall’abbandono di Manuel Bortuzzo che ha preferito uscire per problemi di salute, alla lite furiosa tra il padrone di casa Alfonso Signorini e Alex Belli (accompagnato fuori dallo studio). Ma non è finita qua perché dopo la diretta, Delia Duran, ha fatto una confessione al vetriolo alla sua nemica-amica Soleil Sorge. Per Delia non si tratta certo di unout, visto che già lei stessa, l’anno scorso aveva già affrontato questo argomento. Era il il 2020 quando la giovane compagna di Alex Belli aveva deciso di dire in diretta da Barbara d’Urso che preferiva i maschi, ma per lei andavano benele. Ora, a distanza di un annetto, Delia Duran lo vuole far sapere per bene ...

