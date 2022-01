LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Worley in testa davanti a Brignone (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 14.20: E’ dietro Mikaela Shiffrin, anche a Brignone! Nel finale perde qualcosa di troppo e chiude terza a 29 centesimi dalla testa 14.19: Shiffrin all’intermedio ha 4 centesimi di ritardo 14.17: perde progressivamente l’azzurra Marta Bassino che non commette errori ma è quarta a 47 centesimi dalla testa 14.17: All’intermedio Bassino ha 21 centesimi di ritardo 14.15: Perde tantissimo nella parte finale la polacca Gasienica-Daniel che accumula un ritardo di 8 decimi e chiude sesta 14.14: Gasienica-Daniel all’intermedio ha 3 decimi di ritardo 14.13: Peccatoooooooooooo!!! Grande finale di Federica Brignone, meglio di Worley in fondo ma ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 14.20: E’ dietro Mikaela Shiffrin, anche a! Nel finale perde qualcosa di troppo e chiude terza a 29 centesimi dalla14.19: Shiffrin all’intermedio ha 4 centesimi di ritardo 14.17: perde progressivamente l’azzurra Marta Bassino che non commette errori ma è quarta a 47 centesimi dalla14.17: All’intermedio Bassino ha 21 centesimi di ritardo 14.15: Perde tantissimo nella parte finale la polacca Gasienica-Daniel che accumula un ritardo di 8 decimi e chiude sesta 14.14: Gasienica-Daniel all’intermedio ha 3 decimi di ritardo 14.13: Peccatoooooooooooo!!! Grande finale di Federica, meglio diin fondo ma ...

