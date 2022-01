La fuga in bagno di Nadal fa infuriare Shapovalov: «Siete tutti arbitri corrotti. Rafa è privilegiato» (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche nel tennis ci sono le polemiche arbitrali. Pure in presenza della tecnologia, il cosiddetto falco (il Var del tennis). Ma la contestazione non riguarda il rimbalzo di una pallina bensì l’applicazione del regolamento e le ormai tradizionali fughe in bagno. La Faz ci apre la sezione sportiva dell’edizione on line. Nadal ha battuto Shapovalov 6-3 al quinto dopo essere stato avanti per due set a zero. Lo spagnolo, alla ricerca del suo 21esimo Slam, ha avuto mal di pancia durante la partita. Shapovalov si è lamentato del fatto che Nadal impiegasse troppo tempo ai cambi di campo. All’inizio del secondo set ha gridato “Siete tutti corrotti” all’arbitro Carlos Bernardes, proprio perché Nadal stava ancora una volta ritardando il rientro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche nel tennis ci sono le polemiche arbitrali. Pure in presenza della tecnologia, il cosiddetto falco (il Var del tennis). Ma la contestazione non riguarda il rimbalzo di una pallina bensì l’applicazione del regolamento e le ormai tradizionali fughe in. La Faz ci apre la sezione sportiva dell’edizione on line.ha battuto6-3 al quinto dopo essere stato avanti per due set a zero. Lo spagnolo, alla ricerca del suo 21esimo Slam, ha avuto mal di pancia durante la partita.si è lamentato del fatto cheimpiegasse troppo tempo ai cambi di campo. All’inizio del secondo set ha gridato “” all’arbitro Carlos Bernardes, proprio perchéstava ancora una volta ritardando il rientro ...

