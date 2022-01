Inter, al via la vendita per il derby: biglietti da 40€ (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Inter ha salutato gennaio con la vittoria sul Venezia e ora la sosta di campionato prolunga l’attesa in vista del derby di Milano. La sfida tra Inter e Milan è in programma sabato 5 febbraio alle 18:00.. I biglietti saranno venduti esclusivamente online su Inter.it/tickets e in caso di eventuali restrizioni si avrà ovviamente diritto ad un rimborso completo. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ha salutato gennaio con la vittoria sul Venezia e ora la sosta di campionato prolunga l’attesa in vista deldi Milano. La sfida trae Milan è in programma sabato 5 febbraio alle 18:00.. Isaranno venduti esclusivamente online su.it/tickets e in caso di eventuali restrizioni si avrà ovviamente diritto ad un rimborso completo. L'articolo

