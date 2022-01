Ingiurie e lesioni a un 12enne perché di origine ebraica | la solidarietà di Zingaretti

Leggi su lopinionista

(Di martedì 25 gennaio 2022) CAMPIGLIA MARITTIMA (LIVORNO) – “Vicini al ragazzo vittima di violenza antisemita. A lui e a sua famiglia dico: non siete soli. Ci avviciniamo al Giorno della Memoria: è sempre più evidente come la necessità di tenere vivo il ricordo debba concretizzarsi nell’impegno contro ogni forma di discriminazione”. Lo afferma sui social il presidente della Regione Lazio Nicola, ex segretario nazionale del Pd. Stamani è stata presentata ai carabinieri una denuncia perda parte del padre di unaggredito e insultato da due ragazzine poco più grandi di età, 15 anni, in un parco di Campiglia Marittima (Livorno)di. L’episodio risale a domenica pomeriggio, in un parco pubblico del paese sulla costa. Secondo quanto ricostruito ...