Il podcast che racconta l’impegno antifascista del banchiere Raffaele Mattioli (Di martedì 25 gennaio 2022) “Ebreo onorario”. Era la formula con cui venivano indicati, con intento derisorio, tutti coloro che prendevano le difese degli ebrei, negli anni bui della propaganda antisemita. Tra questi c’era il banchiere antifascista e umanista Raffaele Mattioli, a quei tempi presidente della Comit (Banca Commerciale Italiana), confluita poi nel gruppo Intesa Sanpaolo. Non era ebreo e aveva scelto per sé proprio questa definizione, con cui indicava la sua vicinanza al mondo ebraico, la comunanza di spirito e il suo impegno per il salvataggio di tanti di loro durante le persecuzioni razziali. È per questo che, in occasione del Giorno della Memoria (il 27 gennaio), Intesa Sanpaolo e CHORA – la podcast company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige ... Leggi su linkiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) “Ebreo onorario”. Era la formula con cui venivano indicati, con intento derisorio, tutti coloro che prendevano le difese degli ebrei, negli anni bui della propaganda antisemita. Tra questi c’era ile umanista, a quei tempi presidente della Comit (Banca Commerciale Italiana), confluita poi nel gruppo Intesa Sanpaolo. Non era ebreo e aveva scelto per sé proprio questa definizione, con cui indicava la sua vicinanza al mondo ebraico, la comunanza di spirito e il suo impegno per il salvataggio di tanti di loro durante le persecuzioni razziali. È per questo che, in occasione del Giorno della Memoria (il 27 gennaio), Intesa Sanpaolo e CHORA – lacompany italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige ...

Intesa Sanpaolo On Air e Chora, L'ebreo onorario ... fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige - presentano L'Ebreo Onorario, una nuova serie podcast realizzata con la collaborazione dell'...

MILANO (ITALPRESS) – "Ebrei onorari". Era così che venivano bollati per scherno i difensori degli ebrei negli anni della propaganda antisemita. Raffaele Mattioli, banchiere antifascista e umanista, ne ...

