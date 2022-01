Guerra di posizione tra i blocchi sciiti iracheni (Di martedì 25 gennaio 2022) Le forze filoiraniane che hanno perso le elezioni di ottobre fanno pressioni per essere inserite nel prossimo governo, che secondo il leader sciita Moqtada al Sadr dovrà essere composto solo dai vincitori. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 25 gennaio 2022) Le forze filoiraniane che hanno perso le elezioni di ottobre fanno pressioni per essere inserite nel prossimo governo, che secondo il leader sciita Moqtada al Sadr dovrà essere composto solo dai vincitori. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Guerra posizione Guerra di posizione tra i blocchi sciiti iracheni Con il protrarsi delle difficili trattative tra i due blocchi sciiti per formare un nuovo governo, in Iraq si sta verificando una guerra di posizione tra le due parti. Un'ondata di attacchi ha colpito le sedi dei partiti curdi e sunniti che nelle prime sessioni del nuovo parlamento si sono schierati con il movimento di Moqtada ...

