Ever Anderson è ancora volto di MiuMiu (Di martedì 25 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ Milla Jovovich Ormai lo sappiamo, il mondo della moda attinge a piene mani tra le famiglie delle celebrity per cercare modelle e modelli ai quali affidare un ruolo da protagonista nelle campagne pubblicitarie più prestigiose. Prima di lanciarsi nella loro carriera da modelle, Gigi e Bella Hadid erano già celebri negli USA grazie alla partecipazione di mamma Yolanda al reality show Real Housewives of BEverly Hills, Hailey Baldwin può vantare una intera stirpe di parenti famosi, così come Lourdes Maria Ciccone Leon, figlia di Madonna e Leny Klum, primogenita di Heidi. L’ultima ad aver conquistato il mondo della moda- e anche quello del cinema!- è stata la giovanissima Ever Anderson, figlia di Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson. Foto: @ Instagram/ Milla Jovovich La 14enne è stata ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ Milla Jovovich Ormai lo sappiamo, il mondo della moda attinge a piene mani tra le famiglie delle celebrity per cercare modelle e modelli ai quali affidare un ruolo da protagonista nelle campagne pubblicitarie più prestigiose. Prima di lanciarsi nella loro carriera da modelle, Gigi e Bella Hadid erano già celebri negli USA grazie alla partecipazione di mamma Yolanda al reality show Real Housewives of Bly Hills, Hailey Baldwin può vantare una intera stirpe di parenti famosi, così come Lourdes Maria Ciccone Leon, figlia di Madonna e Leny Klum, primogenita di Heidi. L’ultima ad aver conquistato il mondo della moda- e anche quello del cinema!- è stata la giovanissima, figlia di Milla Jovovich e del regista Paul W.S.. Foto: @ Instagram/ Milla Jovovich La 14enne è stata ...

