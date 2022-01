Crisi Ucraina, si gioca a ping pong. Ma ora basta una scintilla per scatenare la guerra (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – Una scintilla può far scoppiare una guerra evitabile. basta ormai una banalissima scintilla, ovvero una provocazione, un “errore” indotto, un leggero sconfinamento per trasformare l’Ucraina in un palcoscenico di fuoco e sangue. Arrivati a questo punto di non ritorno, tutto potrebbe accadere nei prossimi giorni, nelle prossime ore o addirittura mentre stiamo scrivendo questo pezzo. Allora alcuni parleranno di “incidente”, altri di mossa deliberata volta alla deflagrazione. Poco cambierebbe nella sostanza, perché in ogni caso significherebbe assistere a un conflitto devastante anche per l’Europa, in termini soprattutto di ricaduta sulla nostra già traballante economia. Sulla carta, al di là dei reali piani celati dalla diplomazia delle parti in causa, la Russia teme una mossa avventata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – Unapuò far scoppiare unaevitabile.ormai una banalissima, ovvero una provocazione, un “errore” indotto, un leggero sconfinamento per trasformare l’in un palcoscenico di fuoco e sangue. Arrivati a questo punto di non ritorno, tutto potrebbe accadere nei prossimi giorni, nelle prossime ore o addirittura mentre stiamo scrivendo questo pezzo. Allora alcuni parleranno di “incidente”, altri di mossa deliberata volta alla deflagrazione. Poco cambierebbe nella sostanza, perché in ogni caso significherebbe assistere a un conflitto devastante anche per l’Europa, in termini soprattutto di ricaduta sulla nostra già traballante economia. Sulla carta, al di là dei reali piani celati dalla diplomazia delle parti in causa, la Russia teme una mossa avventata ...

