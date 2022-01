Covid, Ricciardi: “Siamo in una fase di arresto ma niente illusioni” (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – “La campagna vaccinale italiana è un successo straordinario, senza obbligo abbiamo raggiunto il 90% della popolazione, Siamo stati apprezzati da tutti. Mi stupisce la resistenza degli ultra cinquantenni, sembra abbiano perso l’istinto di sopravvivenza”. Così Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Oggi un over 50 che prende il Covid ha una una probabilità di morire del 50% più alta del suo coetaneo vaccinato. Questo mi fa pensare che queste persone non abbiano capito il rischio che corrono. Mentre i ragazzi sono straordinari, non hanno alcun dubbio nella stragrande maggioranza dei casi. Questo mi colpisce molto, non me l’aspettavo. Mi immaginavo i giovani su questo più zuzzerelloni”. Ricciardi ha anche denunciato una continua mancanza di personale ... Leggi su lopinionista (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – “La campagna vaccinale italiana è un successo straordinario, senza obbligo abbiamo raggiunto il 90% della popolazione,stati apprezzati da tutti. Mi stupisce la resistenza degli ultra cinquantenni, sembra abbiano perso l’istinto di sopravvivenza”. Così Walter, consulente del ministro Speranza, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Oggi un over 50 che prende ilha una una probabilità di morire del 50% più alta del suo coetaneo vaccinato. Questo mi fa pensare che queste persone non abbiano capito il rischio che corrono. Mentre i ragazzi sono straordinari, non hanno alcun dubbio nella stragrande maggioranza dei casi. Questo mi colpisce molto, non me l’aspettavo. Mi immaginavo i giovani su questo più zuzzerelloni”.ha anche denunciato una continua mancanza di personale ...

