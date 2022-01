Covid e contagi, basta parlare per trasmettere virus (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Covid-19 può essere trasmesso per via aerea in ambienti chiusi non solo tramite le goccioline respiratorie di più grandi dimensioni. Il virus si trasmette tramite aerosol ben oltre le distanze a lungo ritenute ‘di sicurezza’ ovvero 1-1,5 metri e le emissioni prodotte mentre si parla risultano essere di un ordine di grandezza superiori rispetto alla semplice attività di respirazione. E’ quanto emerge da uno studio che, per la parte sperimentale, ha visto impegnati l’Arpa Piemonte e l’Università di Torino e per la parte teorica e modellistica l’Università di Cassino e la Queensland University of Tecnology. I ricercatori – autori dello studio pubblicato sul ‘Journal of Hazardous Materials’ – hanno sviluppato, sperimentato e validato un metodo per il campionamento e l’analisi di Sars-CoV-2 nell’aria. E, grazie a questo metodo, l’Arpa ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il-19 può essere trasmesso per via aerea in ambienti chiusi non solo tramite le goccioline respiratorie di più grandi dimensioni. Ilsi trasmette tramite aerosol ben oltre le distanze a lungo ritenute ‘di sicurezza’ ovvero 1-1,5 metri e le emissioni prodotte mentre si parla risultano essere di un ordine di grandezza superiori rispetto alla semplice attività di respirazione. E’ quanto emerge da uno studio che, per la parte sperimentale, ha visto impegnati l’Arpa Piemonte e l’Università di Torino e per la parte teorica e modellistica l’Università di Cassino e la Queensland University of Tecnology. I ricercatori – autori dello studio pubblicato sul ‘Journal of Hazardous Materials’ – hanno sviluppato, sperimentato e validato un metodo per il campionamento e l’analisi di Sars-CoV-2 nell’aria. E, grazie a questo metodo, l’Arpa ha ...

DSantanche : Il #greenpass non ha fermato i contagi ma la crescita economica di una Nazione già in difficoltà per pandemia… - fattoquotidiano : Il Covid, la scabbia, la carenza di mezzi e spazi. Il racconto dalle navi quarantena cariche di migranti: “I traghe… - Tg3web : Il calo dei contagi e di altri dati della pandemia sembra indicare il superamento del picco della quarta ondata. Pr… - infoitinterno : Covid, contagi triplicati in 24 ore: altri 5 morti - infoitinterno : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 25 gennaio: 13.561 contagi, 38 morti -