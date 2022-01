Corea Nord: militari Seul, lanciati due missili Cruise (Di martedì 25 gennaio 2022) La Corea del Sud ha reso noto di ritenere che il Nord abbia testato almeno due missili Cruise da un'area interna, in quello che sarebbe il quinto round conosciuto di vettori lanciati da Pyongyang nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladel Sud ha reso noto di ritenere che ilabbia testato almeno dueda un'area interna, in quello che sarebbe il quinto round conosciuto di vettorida Pyongyang nel ...

