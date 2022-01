Calciomercato Milan – Luiz Felipe, intesa vicina con la Lazio per il rinnovo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Luiz Felipe potrebbe presto rinnovare con la Lazio: il difensore era stato accostato al Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato,potrebbe presto rinnovare con la: il difensore era stato accostato al

Advertising

Eurosport_IT : Il Milan accelera per Andrea Belotti ?? #Calciomercato | #Milan | #Torino | #Belotti - carlolaudisa : Stavolta il #Milan va in Germania. Trattativa con lo @s04 per il difensore centrale Malick #Thiaw, nazionale under… - cmdotcom : #Theo #Hernandez e il #Milan avanti insieme: i dettagli - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Mercato Milan, è arrivata la firma di Marko Lazetic - gilnar76 : Calciomercato #Milan LIVE: è il Lazetic Day, intesa vicina per Botman #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -