Calciomercato Juventus | non solo Vlahovic | in arrivo anche un centrocampista

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - Gazzetta_it : #calciomercato Juventus - Vlahovic, tutte le cifre del grande affare - lautaroiltoroo : RT @mirkocalemme: Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviamente)… - yutomanga : RT @mirkocalemme: Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviamente)… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta, come sempre sul canale Twitch di.it, per approfondire le ultime novità sul mercato, a partire dall'affare Vlahovic -e non solo. ..., nel vertice verrà probabilmente deciso il futuro del giocatore. Club e agente ormai sul piede di guerra. Moussa Sissoko è atterrato in Catalogna. Il suo arrivo può essere letto ...Il mondo del calcio si evolve con il passare degli anni e fa i conti con l'attualità. Il mondo dei social si è inserito, ormai da diverso tempo, in quello ...Il cantante, tifoso viola: "Il serbo è un grande giocatore, ma l'Atalanta è quarta e non ha Vlahovic, Ci sono tanti altri giocatori che possono fare al nostro caso" ...