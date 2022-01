Ambiente, sequestrati 50 metri reti da pesca nel Napoletano (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Una rete da posta lunga oltre 50 metri con una cima che di metri ne misurava altri 60. È l’entità del sequestro eseguito all’imboccatura del porto di Torre del Greco (Napoli) dal personale della locale Guardia Costiera nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ecosistema marino e delle filiere ittiche. La rete era priva dei previsti segnali di riconoscimento, mentre la cima era completamente alla deriva e munita di segnali galleggianti poco visibili. ‘‘La pratica di posizionare le reti nei pressi dell’imboccatura portuale da parte di soggetti senza scrupoli – spiega attraverso una nota la Guardia Costiera – è fortemente contrastata dalla Capitaneria di Porto, proprio in ragione dei riflessi negativi sull’ecosistema marino, costituendo un serio pericolo per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Una rete da posta lunga oltre 50con una cima che dine misurava altri 60. È l’entità del sequestro eseguito all’imboccatura del porto di Torre del Greco (Napoli) dal personale della locale Guardia Costiera nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ecosistema marino e delle filiere ittiche. La rete era priva dei previsti segnali di riconoscimento, mentre la cima era completamente alla deriva e munita di segnali galleggianti poco visibili. ‘‘La pratica di posizionare lenei pressi dell’imboccatura portuale da parte di soggetti senza scrupoli – spiega attraverso una nota la Guardia Costiera – è fortemente contrastata dalla Capitaneria di Porto, proprio in ragione dei riflessi negativi sull’ecosistema marino, costituendo un serio pericolo per ...

