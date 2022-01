Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 gennaio 2022)DEL 24 GENNAIOORE 08.35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE AUTOSTRADE IN A1NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 614+800 TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO, IN CARREGGIATA VERSO NAPOLI CONCLUSI ANCHE I LAVORI IN CORSO SULL’A12TARQUINIA LAVORI ATTIVI INVECE TRA LE USCITE CIVITAVECCHIA SUD E NORD IN DIREZIONE TARQUINIA A, SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN INGRESSO VERSO IL CENTRO DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA ALTRE CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E VIA DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SULLA FLAMINIA IN INGRESSO ALLA CAPITALE TRA LABARO ...