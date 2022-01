Serie A Femminile, Milan-Sampdoria 4-0: ecco gol e highlights (Video) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Milan Femminile asfalta la Sampdoria con un secco 4-0. Alia Guagni protagonista con tre assist: ecco gol e highlights della partita Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilasfalta lacon un s4-0. Alia Guagni protagonista con tre assist:gol edella partita

Advertising

GiovaAlbanese : S’interrompe dopo 36 vittorie consecutive la striscia record in Serie A femminile della #JuventusWomen, l’imbattibilità però continua. - karda70 : #Basket #SerieA2 #basketfemminile, arriva un nuovo rinvio per la partita tra @pfumbertide e #Selargius #LBF… - danilo_billi_74 : La Roma, ancora non al completo, vince con grande prova di carattere anche sul difficile campo del Napoli… - danilo_billi_74 : Il Milan vince e convince contro la Sampdoria, battuta in casa con un poker, in gran parte ispirato dagli assist di… - troughparis : RT @lwtsvn91: vi lamentate della nudità in euphoria solo perché oltre a mostrare i corpi delle donne mostrano anche quelli degli uomini. No… -