Sci alpino, gigante femminile Kronplatz: sette le azzurre al via (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ottavo e punltimo slalom gigante femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino sulle nevi italiane di Kronplatz (BZ). Sulla celebre pista Erta martedì 25 gennaio, si gareggerà per la quinta volta nella storia con sette azzurre al via: Marta Bassino (terza nel 2021, 2019 e 2017), Federica Brignone (vincitrice nel 2017 e terza nel 2018), Ilaria Ghisalberti, Vivien Insam, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Roberta Midali. La classifica di specialità vede al comando la svedese Sara Hector con 362 punti, seguita da Mikaela Shiffrin con 316 e da Tessa Worley con 307. Prima delle azzurre è Marta Bassino, al quinto posto con 160 punti. La prima manche è in programma alle ore 10.30 con la seconda alle 13.30, in diretta tv su Raisport ed Eurosport. SportFace.

