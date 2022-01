Scelta del presidente della Repubblica, la prima volta di 4 deputati bergamaschi: “Emozione e responsabilità” (Di lunedì 24 gennaio 2022) La prima “chiamata” per eleggere il nuovo presidente della Repubblica è in calendario alle 15 di lunedì 24 gennaio: 1.009 Grandi elettori riuniti in seduta comune, con 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali avranno il compito di scegliere il successori di Sergio Mattarella, il cui mandato scadrà il prossimo 3 febbraio. Se a livello nazionale sono ore di grande fermento attorno alle candidature, vecchie, nuove o ritirate (come quella di Silvio Berlusconi), per molti parlamentari bergamaschi cresce l’attesa per il debutto in un appuntamento così importante per l’equilibrio del Paese. Abbiamo scelto di tastare il loro stato d’animo, scegliendone quattro rappresentativi in egual modo di centrodestra e centrosinistra: Leyla Ciagà (Pd), Devis Dori (Liberi e Uguali), Alberto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) La“chiamata” per eleggere il nuovoè in calendario alle 15 di lunedì 24 gennaio: 1.009 Grandi elettori riuniti in seduta comune, con 321 senatori, 630e 58 delegati regionali avranno il compito di scegliere il successori di Sergio Mattarella, il cui mandato scadrà il prossimo 3 febbraio. Se a livello nazionale sono ore di grande fermento attorno alle candidature, vecchie, nuove o ritirate (come quella di Silvio Berlusconi), per molti parlamentaricresce l’attesa per il debutto in un appuntamento così importante per l’equilibrio del Paese. Abbiamo scelto di tastare il loro stato d’animo, scegliendone quattro rappresentativi in egual modo di centrodestra e centrosinistra: Leyla Ciagà (Pd), Devis Dori (Liberi e Uguali), Alberto ...

Advertising

lorepregliasco : Magari non sarà, ma ci sono discrete probabilità che nei prossimi giorni Matteo Renzi giochi un ruolo determinante… - RobertoBurioni : Se lo 0,01% degli automobilisti percorresse le autostrade guidando a sinistra in nome della libertà di scelta, imme… - GiovaQuez : Per il Consiglio di Stato la circolare del Ministero della Salute sulle cure domiciliari contiene “raccomandazioni… - mbbelluco : RT @lorepregliasco: Magari non sarà, ma ci sono discrete probabilità che nei prossimi giorni Matteo Renzi giochi un ruolo determinante nell… - lucianonobili : RT @lorepregliasco: Magari non sarà, ma ci sono discrete probabilità che nei prossimi giorni Matteo Renzi giochi un ruolo determinante nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Scelta del Riassunto tragicomico dell'epopea assurda del Genoa 2021/22 Per chi nasce a certe latitudini a un certo punto si impone una scelta: seguire il calcio, o seguire il Genoa. Non è precisamente la stessa cosa. Beninteso, chi imbocca la via maestra, occupandosi del campionato, ha tutta la mia comprensione. Però sappia che si ...

I dossier per il nuovo Presidente: legge elettorale e riforme. ... un sentiero intrapreso ormai venticinque anni fa e scelta sostanzialmente irrevocabile da parte del nostro paese. Il secondo è che il Capo dello Stato deve esser il Presidente di tutti gli italiani, ...

Quirinale e scelta del Presidente: non è solo politica Corriere della Sera Digital wedding: marito e moglie nel metaverso. Ma il lieto fine non è garantito Cronaca di un matrimonio digitale, perché sì, ci sono coppie che oggi si sposano in versione avatar. E se i legami virtuali non hanno valore ...

Molte le famiglie presenti alle Giornate di Orientamento delle Scuole del Villaggio dei Ragazzi Nonostante il momento particolare legato alla pandemia da COVID, Sabato 22 e Domenica 23 gennaio 2022 si sono tenute ...

Per chi nasce a certe latitudini a un certo punto si impone una: seguire il calcio, o seguire il Genoa. Non è precisamente la stessa cosa. Beninteso, chi imbocca la via maestra, occupandosicampionato, ha tutta la mia comprensione. Però sappia che si ...... un sentiero intrapreso ormai venticinque anni fa esostanzialmente irrevocabile da partenostro paese. Il secondo è che il Capo dello Stato deve esser il Presidente di tutti gli italiani, ...Cronaca di un matrimonio digitale, perché sì, ci sono coppie che oggi si sposano in versione avatar. E se i legami virtuali non hanno valore ...Nonostante il momento particolare legato alla pandemia da COVID, Sabato 22 e Domenica 23 gennaio 2022 si sono tenute ...