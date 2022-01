Sanremo 2022 | Amadeus | “Zalone dividerà? Guai se al festival non ci fossero polemiche”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Checcofarà discutere? “se anon cilelo conosco da tempo, abbiamo lavorato tanti anni fa insieme a Italia1. E’ un personaggio particolare, con un’ironia tutta sua, probabilmente, farà parlare, ma è nel suo stile”. Lo ha detto, intervenendo al programma ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5. “non è mai stato a, così come Cesare Cremonini: è un piacere che il palco dell’Ariston sia calcato da persone che non ci sono mai state”, ha aggiunto il conduttore e direttore artistico del. Il ritorno del pubblico al Teatro Ariston, per...