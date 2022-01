Rolex 24 | Qualfying Race | WTR vince ma che battaglia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La24 at Daytona comincia con il gustoso antipasto della Qualifying. In una gara corta (100 minuti), senza caution ma tirata come una sprint, il Wayne Taylor Racing conquista una vittoria che vale la pole position per la 24 ore che scatterà questo sabato. Nella classe GTD Pro, Lamborghini batte la Mercedes e si aggiudica la partenza al palo tra le derivate di serie. La 24 ore di Daytona parte sabato 29 gennaio, quando in Italia saranno le 19. Roar Before The 24: la pole perla gara di qualifica24: cosa succede nella Qualifying? Ricky Taylor e Filipe Albuquerque sono due dei quattro piloti selezionati dal team per la “garetta”. Il duo, in teoria, parte dalla prima fila, ma nella pratica un’ala posteriore fuori linea li sbatte in fondo alla griglia delle DPi. Il portoghese è però abile a ...