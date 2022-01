Ranieri esonerato dal Watford | ' Ciao Claudio | uomo di grande integrità e onore'

(Di lunedì 24 gennaio 2022), 'di'. Così ilha salutatooggi. È durata quattro mesi scarsi la quarta apparizione del tecnino romano in Premier League. ...

Advertising

FBiasin : Il #Watford ha esonerato Claudio #Ranieri. Appena in tempo per il #Quirinale. - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER Watford, esonerato Claudio Ranieri Determinante la sconfitta contro il Norwich #SkySport #SkyPremier #Ranieri #Watford - Open_gol : Finisce dopo soli tre mesi l’avventura dell’allenatore italiano: pesano le sette sconfitte negli ultimi due mesi - Adnkronos : Claudio #Ranieri esonerato dal Watford. - EuropaCalcio : #Watford, #Ranieri esonerato: “Squadra di talento, uomo di integrità e onore” #europacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri esonerato

Ciao Claudio, 'uomo di grande integrità e onore'. Così il Watford ha salutato Claudiooggi. È durata quattro mesi scarsi la quarta apparizione del tecnino romano in Premier League. Era arrivato ai primi di ottobre, con la squadra al 15/o posto, la lascia al penultimo., arrivato a inizio ottobre al posto dell'Xisco Lopez, paga però il pessimo rendimento delle ultime settimane, dove sono arrivate 11 sconfitte in 14 partite. Nel complesso, sotto la ...Il Watford ha deciso di esonerare Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria dall’ottobre 2019 al giugno 2021, a causa dei deludenti risultati della squadra, 7 punti in 13 partite dallo scorso 4 ottobre ...Ciao Claudio, «uomo di grande integrità e onore». Così il Watford ha salutato Claudio Ranieri, esonerato oggi. È durata quattro mesi scarsi la ...