Quirinale | voti per Antonio Razzi e Giorgio Lauro di ' Un giorno da pecora' **

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Un voto anche per il conduttore di 'Unda',, e per, uno dei primi 'Responsabili', decisivi per mantenere in vita il Governo di Silvio Berlusconi nel 2010.

lorepregliasco : Avendo ricevuto 2 voti, Alberto Angela sarà ufficialmente registrato nei risultati finali come nome a sé, e non tra… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - LIVE (dati ufficiosi) Quorum 672 Voti scrutinati finor… - lorepregliasco : Schede bianche al momento il 73% dei voti scrutinati, molte meno di quelle attese guardando alle dichiarazioni di v… - MariaRo51490621 : RT @you_trend: ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - LIVE (dati ufficiosi) Quorum 672 Voti scrutinati finora 201 M… - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - LIVE (dati ufficiosi) Quorum 672 Voti scrutinati finora 800 M… -

Nel 2006, portò a casa 43da candidato di bandiera per il. E ora, dopo aver fallito nell'inculcare il federalismo con l'ipnosi e dopo essere stato defenestrato brutalmente da Salvini, ...24 gen 20:25 Tra la maggioranza di schede biancheanche per Draghi, Cartabia e Berlusconi ... 24 gen 19:30, primo giorno di votazioni - VIDEO PIU AGGIORNAMENTI 41Ci sono anche Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, e Bruno Vespa tra i voti al Quirinale dopo la prima votazione del 24 gennaio. Tra i grandi elettori qualcuno ha pensato bene di sbizzarrirsi ...La “vera soluzione” per il Quirinale è ancora in piedi ma il percorso per arrivarci è accidentato. Il commento di Lodovico Festa, autore con Giulio Sapelli del libro "Draghi o il caos?" ...