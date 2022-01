Quirinale, Cunial: non mi fanno votare, querelo tutti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Senza Green Pass. Senza vaccino, senza tampone. Sara Cunial non può votare e le viene vietato l'accesso alla Camera. "Abbiamo richiesto l'accesso almeno all'area dei cosiddetti positivi. Ci è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Senza Green Pass. Senza vaccino, senza tampone. Saranon puòe le viene vietato l'accesso alla Camera. "Abbiamo richiesto l'accesso almeno all'area dei cosiddetti positivi. Ci è stato ...

