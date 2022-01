(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - Per Wolfram Mrowetz, amministratore delegato di Alisei Sim, "tatticamente sarebbe meglio tenerecomedel Consiglio, perché otterrebbe i risultati migliori sul Pnrr e sulle riforme in attesa delle elezioni del 2023. Ma strategicamente sarebbe più opportuno un suo trasferimento al". Con un probabile affermazione del centrodestra alle elezioni del 2023"sarebbe in grado di tranquillizzare le cancellerie europee e, con la sua personalità e competenza, di smorzare le intemperanze più clamorose di quella coalizione, con una parte della Lega che gravita ancora sull'area no euro di Borghi e Bagnai". Vincenzo Longo, Premium manager di Ig, sottolinea invece che "sarebbe opportuno avereancora a capo dell'esecutivo, anche solo per poco più di un anno, per ...

Advertising

riotta : Ci sono 'fatti' ormai che sono solo ectoplasmi della bolla mediatica, senza alcuna corrispondenza con la realtà. As… - TV7Benevento : Quirinale: analisti, 'Draghi resti centrale, se presidente scarso impatto su spread' (3)... - TV7Benevento : Quirinale: analisti, 'Draghi resti centrale, se presidente scarso impatto su spread' (2)... - MMastrantuono : Tanti analisti e tuttologi e nessuno che percepisce i messaggi lanciati da molti esponenti. #quirinale - niccolo_fabbri : La formula #AgoràWeekend, con il commento esclusivo di giornalisti e analisti politici, funziona come non mai alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale analisti

Glihanno sottolineato che "la situazione è molto incerta e fluida", soprattutto dopo il ...aumentata la possibilità che si possa votare un nome diverso da Draghi e Mattarella per ilSegno che i mercati sono in attesa di capire se Mario Draghi traslocherà alo rimarrà a ... Di questo avviso sono, per esempio, glidi Bank of America. I quali si attendono un esito ...Per Wolfram Mrowetz, amministratore delegato di Alisei Sim, "tatticamente sarebbe meglio tenere Draghi come presidente del Consiglio, perché otterrebbe i risult ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Lo stallo sulle elezioni del Presidente della Repubblica non preoccupa per il momento gli operatori finanziari poiche' lo scenario ritenuto piu' proba ...