Quirinale | analisti | “Draghi resti centrale | se eletto scarso impatto su spread”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mariodeve continuare a giocare un ruolonelle istituzioni. Come presidente del Consiglio per un altro anno prima delle elezioni del 2023 o come presidente della Repubblica per sette anni, con un ruolo meno operativo ma di garanzia per la stabilità del sistema politico. Ma meglio ancora come premier per un altro anno con un Mattarella bis e poi presidente della Repubblica. E’ quanto auspicano i mercati finanziari, che osservano l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, con un occhio alla stabilità politica italiana. In ogni caso, dicono una serie die gestori contattati dall’Adnkronos, le incertezze sulle elezioni del presidente della Repubblica dovrebbero avere uncontenuto sulloe, nel caso, di breve periodo. “Quello che è veramente ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale analisti

Glihanno sottolineato che "la situazione è molto incerta e fluida", soprattutto dopo il ...aumentata la possibilità che si possa votare un nome diverso da Draghi e Mattarella per ilSegno che i mercati sono in attesa di capire se Mario Draghi traslocherà alo rimarrà a ... Di questo avviso sono, per esempio, glidi Bank of America. I quali si attendono un esito ...Attesa per le decisioni della Banca centrale Usa. Timori di un intervento militare russo a Kiev: giù rublo e Borsa di Mosca. Spread in rialzo mentre inizia il voto per l'elezione del presidente della ...Per Wolfram Mrowetz, amministratore delegato di Alisei Sim, "tatticamente sarebbe meglio tenere Draghi come presidente del Consiglio, perché otterrebbe i risult ...