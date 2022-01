Pechino 2022: arrivato in Cina il presidente del CIO Bach, per precauzione è in isolamento (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach è arrivato in Cina per i prossimi Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Al momento, ha reso noto il CIO, come da protocollo, il presidente si sta isolando, spiegando che Bach è arrivato sabato 22 gennaio e che avrebbe iniziato le sue attività ufficiali martedì 25 gennaio. Ha definito il periodo di isolamento una “precauzione in relazione al COVID-19”. I Giochi di Pechino si apriranno venerdì 4 febbraio e dureranno fino al 20 febbraio. Tutti gli accreditati per i Giochi saranno in una bolla olimpica, saranno testati ogni giorno e tenuti separati dalla popolazione cinese poiché la Cina ha una ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildel Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomasinper i prossimi Giochi Olimpici invernali di. Al momento, ha reso noto il CIO, come da protocollo, ilsi sta isolando, spiegando chesabato 22 gennaio e che avrebbe iniziato le sue attività ufficiali martedì 25 gennaio. Ha definito il periodo diuna “in relazione al COVID-19”. I Giochi disi apriranno venerdì 4 febbraio e dureranno fino al 20 febbraio. Tutti gli accreditati per i Giochi saranno in una bolla olimpica, saranno testati ogni giorno e tenuti separati dalla popolazione cinese poiché laha una ...

