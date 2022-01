“L’ha tradita?”: dopo anni la verità sulla triste rottura tra Giucas Casella e Carol (Di lunedì 24 gennaio 2022) Giucas Casella è uno dei concorrenti più divertenti e genuini del Grande Fratello Vip 6. La sua spontaneità e il suo essere stravagante hanno conquistato il pubblico che lo sostiene da casa. Si è parlato anche dei suoi amori al Gf Vip e il conduttore non ci è andato giù leggero. Di cosa si tratta? Giucas Casella-Carol Torr-AltranotiziaGiucas Casella è uno dei protagonisti di questo Gf Vip 6 ed il pubblico ha imparato a conoscerlo in tutta la sua stravaganza e spontaneità. Un uomo buono che ha sempre esternato le sue emozioni e lo fa anche con l’amore come abbiamo potuto vedere con Valeria che ha fatto al gieffino una splendida sorpresa. Si è anche parlato però della sua storia con Carol e Signorini è stato molto diretto. Che cosa gli ha chiesto? ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022)è uno dei concorrenti più divertenti e genuini del Grande Fratello Vip 6. La sua spontaneità e il suo essere stravagante hanno conquistato il pubblico che lo sostiene da casa. Si è parlato anche dei suoi amori al Gf Vip e il conduttore non ci è andato giù leggero. Di cosa si tratta?Torr-Altranotiziaè uno dei protagonisti di questo Gf Vip 6 ed il pubblico ha imparato a conoscerlo in tutta la sua stravaganza e spontaneità. Un uomo buono che ha sempre esternato le sue emozioni e lo fa anche con l’amore come abbiamo potuto vedere con Valeria che ha fatto al gieffino una splendida sorpresa. Si è anche parlato però della sua storia cone Signorini è stato molto diretto. Che cosa gli ha chiesto? ...

Advertising

FD22667 : #gfvip GNE GNE GNE GNE...Ma Soleil sta sempre a lamentarsi, povera vittima, è proprio ossessionata da loro...Mamma… - Luce_potente8 : @AXBproduction Sei tu quello che l'ha quasi tradita! Ma quanto pensate di andare avanti te e la tua amica acida (yo… - ylepass899 : RT @EmyRose6519: Non capirò mai come faccia Delia a parlare con la donna con cui suo marito l'ha tradita. Non so se tra loro sia successo q… - miritrevy : RT @EmyRose6519: Non capirò mai come faccia Delia a parlare con la donna con cui suo marito l'ha tradita. Non so se tra loro sia successo q… - GVCCILOUIS : RT @EmyRose6519: Non capirò mai come faccia Delia a parlare con la donna con cui suo marito l'ha tradita. Non so se tra loro sia successo q… -