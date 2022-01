Gigi D’Alessio diventa papà: è nato Francesco (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fiocco celeste in casa D’Alessio: Gigi è diventato papà per la quinta volta. Tanta è la gioia di papà e mamma, Denise Esposito, per la nascita del piccolo: “Francesco, benvenuto alla vita“, si legge nel post di Gigi D’Alessio. Francesco è nato questo pomeriggio alle 15,14, presso la Clinica Ruesch di Napoli. Qualche mese fa il cantautore napoletano si era aperto sulla sua relazione con la giovane avvocata napoletana e Novella 2000 aveva raccontato: «Sto benissimo; divento papà a gennaio del mio quinto figlio e ho accanto una ragazza dolcissima. La mia vita con lei a Roma è molto felice». Denise ha 29 anni e i due stanno insieme dalla scorsa primavera. «Sono molto felice della mia vita con ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fiocco celeste in casatoper la quinta volta. Tanta è la gioia die mamma, Denise Esposito, per la nascita del piccolo: “, benvenuto alla vita“, si legge nel post diquesto pomeriggio alle 15,14, presso la Clinica Ruesch di Napoli. Qualche mese fa il cantautore napoletano si era aperto sulla sua relazione con la giovane avvocata napoletana e Novella 2000 aveva raccontato: «Sto benissimo; diventoa gennaio del mio quinto figlio e ho accanto una ragazza dolcissima. La mia vita con lei a Roma è molto felice». Denise ha 29 anni e i due stanno insieme dalla scorsa primavera. «Sono molto felice della mia vita con ...

