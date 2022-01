Empoli, l’infortunio di Marchizza costringe a cercare un rinforzo a sinistra (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Empoli ora deve cercare un rinforzo per la fascia sinistra dopo l’infortunio di Marchizza contro la Roma L’Empoli, dopo la sconfitta contro la Roma, deve fare i conti anche con l’infortunio di Marchizza. Il terzino uscito in lacrime dovrà fare accertamenti, ma si teme per il ginocchio. Infortunio che costringe la dirigenza a correre ai ripari. Serve un rinforzo a sinistra e la pista Murru ora potrebbe essere sempre più concreta. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ora deveunper la fasciadopodicontro la Roma L’, dopo la sconfitta contro la Roma, deve fare i conti anche condi. Il terzino uscito in lacrime dovrà fare accertamenti, ma si teme per il ginocchio. Infortunio chela dirigenza a correre ai ripari. Serve une la pista Murru ora potrebbe essere sempre più concreta. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

