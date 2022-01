“Due giocatori mi hanno impressionato”: sentite l’ex Napoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione. “Meriti di Spalletti? Senza dubbio ne ha molti, ma bisogna dire anche le cose che non vanno bene, ad esempio essere usciti dalla Coppa Italia. Però c’è di nuovo la visione di potersi giocare lo scudetto e questo è importante”. “Sono stati recuperati giocatori di qualità per poter fronteggiare alla pari le prossime partite di livello. Lo stesso anche l’anno scorso, ci furono molti infortuni che misero il Napoli alle corde fino alla fine del mese di gennaio ma una volta recuperati i giocatori fece 14 risultati utili consecutivi. Ho un unico dubbio: questo Napoli a volte soffre un po’ ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenutodifensore delAlessandro Renica. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione. “Meriti di Spalletti? Senza dubbio ne ha molti, ma bisogna dire anche le cose che non vanno bene, ad esempio essere usciti dalla Coppa Italia. Però c’è di nuovo la visione di potersi giocare lo scudetto e questo è importante”. “Sono stati recuperatidi qualità per poter fronteggiare alla pari le prossime partite di livello. Lo stesso anche l’anno scorso, ci furono molti infortuni che misero ilalle corde fino alla fine del mese di gennaio ma una volta recuperati ifece 14 risultati utili consecutivi. Ho un unico dubbio: questoa volte soffre un po’ ...

