Dalla Juventus Under 23 a protagonista in Coppa D’Africa: sapete chi è? (Di lunedì 24 gennaio 2022) protagonista negli ottavi di finale di Coppa D’Africa, in passato è stato eroe per una notte nella Juventus. Vediamo di chi si tratta. In campo per settanta minuti negli ottavi di Coppa D’Africa, in passato è stato anche protagonista nella Juventus. Andiamo alla scoperta di Hamza Rafia, fantasista tunisino. GoogleNella vittoria della Tunisia sulla Nigeria (gara valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Afria), in campo si è vista anche un pizzico di Juventus. Parliamo di Hamza Rafia, talento tunisino che in passato ha vestito la maglia bianconera risultando anche decisivo in una partita piuttosto importante. Parliamo degli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021; un match più complicato del ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022)negli ottavi di finale di, in passato è stato eroe per una notte nella. Vediamo di chi si tratta. In campo per settanta minuti negli ottavi di, in passato è stato anchenella. Andiamo alla scoperta di Hamza Rafia, fantasista tunisino. GoogleNella vittoria della Tunisia sulla Nigeria (gara valida per gli ottavi di finale dellad’Afria), in campo si è vista anche un pizzico di. Parliamo di Hamza Rafia, talento tunisino che in passato ha vestito la maglia bianconera risultando anche decisivo in una partita piuttosto importante. Parliamo degli ottavi di finale dellaItalia 2020-2021; un match più complicato del ...

