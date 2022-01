Conte vuole un referendum dei Cinque Stelle su un eventuale nuovo governo (Di lunedì 24 gennaio 2022) No alla ricandidatura al Colle di Sergio Mattarella. No a Mario Draghi al Quirinale perché «significherebbe tornare a votare, cacciatevelo nella testa». Ma un eventuale nuovo governo «sarebbe sottoposto al voto degli iscritti al Movimento Cinque Stelle, perché la democrazia diretta è un pilastro anche del nuovo corso». È quello che, secondo Repubblica, avrebbe detto Giuseppe Conte ai Grandi elettori grillini durante l’assemblea convocata ieri sera, alla vigilia del voto per il Quirinale. Oggi, alla prima chiama, i 234 pentastellati perlomeno ufficialmente, voteranno scheda bianca. Il coordinamento con Pd e Leu tiene. Intanto Conte spera di trasformare uno dei nomi che più ha sponsorizzato finora, quello del fondatore della comunità di Sant’Egidio ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) No alla ricandidatura al Colle di Sergio Mattarella. No a Mario Draghi al Quirinale perché «significherebbe tornare a votare, cacciatevelo nella testa». Ma un«sarebbe sottoposto al voto degli iscritti al Movimento, perché la democrazia diretta è un pilastro anche delcorso». È quello che, secondo Repubblica, avrebbe detto Giuseppeai Grandi elettori grillini durante l’assemblea convocata ieri sera, alla vigilia del voto per il Quirinale. Oggi, alla prima chiama, i 234 pentastellati perlomeno ufficialmente, voteranno scheda bianca. Il coordinamento con Pd e Leu tiene. Intantospera di trasformare uno dei nomi che più ha sponsorizzato finora, quello del fondatore della comunità di Sant’Egidio ...

