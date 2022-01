Confcommercio attacca Draghi | “Insufficienti i sostegni alle imprese colpite dalle restrizioni”

Advertising

IlPrimatoN : Non solo misure anti Covid, pesano inflazione e caro energia -

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio attacca

Il Primato Nazionale

Usa: BidenTrump In Germania i Verdi al governo sono la fotocopia dei grillini: dicono no ...: giro d'affari di 4,2 miliardi Per Confesercenti, quattro italiani su dieci sono ...PESARO - L' emergenza turismo non è asintomatica: è lampante quanto grave. Eppure 'un settore che da solo produce il 13% del Pil nazionale -Amerigo Varotti, direttore generalePesaro e Urbino, Marche Nord - è stato completamente abbandonato dal governo, al di là delle solite dichiarazioni di principio sull'importanza ...Le norme per l’utilizzo del green pass per accedere alle attività commerciali decise dal Governo non vanno giù alla Confcommercio: "Assurdo che nei supermercati si possa entrare senza" ...Confcommercio: "Sono a vantaggio della grande distribuzione e delle vendite online. Un danno irreparabile per le imprese più piccole" ...