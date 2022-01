Calcio a 5, Europei 2022: l’Italia non va oltre il 2-2 contro la Slovenia (Di lunedì 24 gennaio 2022) l’Italia non va oltre il 2-2 contro la Slovenia nel match valevole per la seconda giornata del girone B degli Europei 2022 di Calcio a 5, in corso di svolgimento in Olanda. Un pareggio che potrebbe complicare il proseguo nel torneo dei ragazzi di Massimiliano Bellarte. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Gli azzurri si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita trovando immediatamente la rete del vantaggio grazie a Douglas Nicolodi, che infila la sfera sotto le gambe di Berzelak. La formazione avversaria accusa il colpo e fa molta fatica a reagire, ma la contesa viene rimessa in perfetto equilibrio al 10? con un clamoroso autogol di Alex Merlim che, sugli sviluppi di una rimessa laterale, devia il pallone nella propria porta. La Slovenia, galvanizzata ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022)non vail 2-2lanel match valevole per la seconda giornata del girone B deglidia 5, in corso di svolgimento in Olanda. Un pareggio che potrebbe complicare il proseguo nel torneo dei ragazzi di Massimiliano Bellarte. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Gli azzurri si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita trovando immediatamente la rete del vantaggio grazie a Douglas Nicolodi, che infila la sfera sotto le gambe di Berzelak. La formazione avversaria accusa il colpo e fa molta fatica a reagire, ma la contesa viene rimessa in perfetto equilibrio al 10? con un clamoroso autogol di Alex Merlim che, sugli sviluppi di una rimessa laterale, devia il pallone nella propria porta. La, galvanizzata ...

