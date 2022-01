Aus Open | doppio | mercoledì Bolelli Fognini a caccia delle semifinali

Advertising

LiaCapizzi : Con l'espulsione di Djokovic si chiude una vicenda disonorevole. Ha sbagliato lui, tra irresponsabilità e superfici… - Zaz913 : RT @GeorgeSpalluto: 2 ITALIANI nei Quarti di uno SLAM Roland Garros 48 (Cucelli, Del Bello) Roland Garros 56 (Pietrangeli, Merlo) Roland G… - Fraptus : RT @GeorgeSpalluto: 2 ITALIANI nei Quarti di uno SLAM Roland Garros 48 (Cucelli, Del Bello) Roland Garros 56 (Pietrangeli, Merlo) Roland G… - GMcleaf : RT @GeorgeSpalluto: 2 ITALIANI nei Quarti di uno SLAM Roland Garros 48 (Cucelli, Del Bello) Roland Garros 56 (Pietrangeli, Merlo) Roland G… - R0bby36 : RT @GeorgeSpalluto: 2 ITALIANI nei Quarti di uno SLAM Roland Garros 48 (Cucelli, Del Bello) Roland Garros 56 (Pietrangeli, Merlo) Roland G… -

Ultime Notizie dalla rete : Aus Open

Mercoledì Sinner si giocherà un posto tra i migliori quattro aglicon il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz (n.22 ATP e 20esima testa di serie) ed il greco Stefanos ......COL 5570 12 John Peers5525 14 Michael Venus NZL 4871 17 Tim Pütz GER 4495 20 Neal Skupski 4210 21 Wesley Koolhof NED 3930 22 Simone Bolelli ITA 3225 40 Matthew Ebden2221 53 Max Purcell..."Sento di aver alzato il livello del mio tennis, rispetto alle sfide precedenti". Jannik Sinner è soddisfatto per aver raggiunto i quarti degli Aus Open, e lo e' ancora di piu' in prospettiva. "L'aspe ...Australian Open, Jannik Sinner vola per la prima volta ai quarti, battuto De Minaur . Jannik Sinner approda per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Australian Ope ...