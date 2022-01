ADA scende sotto 1$ dopo che le vendite di mercato hanno annullato i guadagni accumulati

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il token nativo di Cardano, ADA, è attualmente scambiato oltre il 66% al didel massimo storico fissato cinque mesi fa Il recente crollo deliniziato durante la sessione mattutina di venerdì ha tolto una grossa fetta al valore del settore delle criptovalute. Bitcoin, Ethereum e Binance Coin in calo di oltre il 5% nel corso della giornata Bitcoin (BTC) è scesoi 38.000$ venerdì prima di vedere ulteriori cali erei 35.000$. In calo di circa il 6,4% nelle ultime 24 ore, ora viene scambiato a 33.653,05$ secondo i dati di coinmarkecap. Il prezzo di Ethereum (ETH), che ha superato i 3.200$ nella sessione di trading di giovedì, è sceso del 27,54% negli ultimi sette giorni. la seconda più grande risorsa criptografica è scesail livello critico di 2.400$ ...

Ultime Notizie dalla rete : ADA scende

Reddito Inclusione Sociale

Allo stesso modo BNB, con un calo del 18%,a 351 dollari. Dopo l'ottimo rally di Cardano con il +8% della scorsa settimana, anchecede il fianco al ribasso. Sesta sul mercato, quarta al ...Saranno tuttavia necessarie conferme oltre questo limite per favorire il ritorno sui top di dicembre a 3,28 euro per un confronto con la trend line chedai massimi estivi. Sotto 2,44/2,40 i ...Tra queste, cinque sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto, tre invece sono classificate a rischio basso. Sette Regioni a rischio alto, 11 moderato. Sono sette le Regioni- Province aut ...Un siparietto su Instagram mostra l’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale lamentarsi per un hamburger preparatogli dalla moglie, Costanza Caracciolo: «Voto quattro, è troppo scondito» ...