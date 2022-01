Advertising

Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - Eurosport_IT : Prima volta ai quarti a Melbourne per #Berrettini!???????? #AusOpen | #EurosportTENNIS - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN: BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Carreno Busta 7-5, 7-6, 6-4 ?… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Il doppio azzurro va avanti! ?????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Fognini | #Bolelli - Italia_Notizie : Australian Open, Berrettini ai quarti. Zverev ko con Shapovalov. Avanti Nadal, Bolelli-Fognini ai quarti nel doppio -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Australian

Matteo Berrettini approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degliOpen, primo Slam del 2022. Il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, ha superato in tre set con il punteggio di 7 - 5, 7 - 6, 6 - 4 lo spagnolo Pablo Carreno Busta , n.21 ATP e ...Matteo Berrettini approda perf la prima volta ai quarti di finale degliOpen, primo slam della stagione (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Il 25enne romano, numero 7 del ranking e del seeding,...La vittoria su Pablo Carreno Busta l'ha reso il quarto italiano a spingersi così avanti all'Australian Open. Finora ci erano arrivati solo Giorgio de Stefani (1935), Nicola Pietrangeli (1957 ...Matteo Berrettini approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. Il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, ha superato in tre set ...