Rudy dei Cesaroni, com’è oggi e che fine ha fatto Niccolò Centioni: età, moglie, lavapiatti (Di domenica 23 gennaio 2022) Ce lo ricordiamo tutti per essere stato l’adolescente scalmanato nella serie televisiva che ha ci ha tenuti incollati allo schermo per intere stagioni. Niccolò Centioni è Rudy dei Cesaroni, un volto che era diventato ormai un habitué nelle case degli italiani. E proprio per questo motivo probabilmente ne sentiamo la mancanza, visto che sono anni che sembra scomparso dalle scene. Appassionato di teatro fin dalla più tenera età, Niccolò Centioni aveva esordito in televisione da adolescente nei cast di Amanti e segreti, Rocco, Distretto di polizia. Ma il vero successo è arrivato poco dopo, con I Cesaroni, in cui ha interpretava Rodolfo “Rudy” Cesaroni, il fratello di Marco e Mimmo. Sempre incline a fare scherzi ed a combinarle di tutti ... Leggi su tuttivip (Di domenica 23 gennaio 2022) Ce lo ricordiamo tutti per essere stato l’adolescente scalmanato nella serie televisiva che ha ci ha tenuti incollati allo schermo per intere stagioni.dei, un volto che era diventato ormai un habitué nelle case degli italiani. E proprio per questo motivo probabilmente ne sentiamo la mancanza, visto che sono anni che sembra scomparso dalle scene. Appassionato di teatro fin dalla più tenera età,aveva esordito in televisione da adolescente nei cast di Amanti e segreti, Rocco, Distretto di polizia. Ma il vero successo è arrivato poco dopo, con I, in cui ha interpretava Rodolfo “, il fratello di Marco e Mimmo. Sempre incline a fare scherzi ed a combinarle di tutti ...

