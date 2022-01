Plague Inc, il gioco simulatore di pandemia che oggi, purtroppo, è estremamente fedele alla realtà: ora nella top 5 di App Store (Di domenica 23 gennaio 2022) C’è un gioco che sta spopolando sull’App Store, il noto negozio virtuale delle applicazioni di casa Apple, e si chiama Plague Inc. No, non si tratta di un videogioco “classico”, un battle royale, uno sparatutto, un simulatore sportivo o di corse automobilistiche, bensì di un videogame basato su una pandemia. Plague Inc, 23/1/2022 – Computermagazine.itEbbene, forse proprio per via del drammatico periodo che stiamo vivendo ormai da due anni a questa parte, Plague Inc è diventato molto popolare, al punto che è al secondo posto in assoluto fra i videogame più scaricati per iPhone, e nella top 10 per iPad. A svilupparlo e idearlo è stato Ndemic Creations, ma non negli ultimi 24 mesi bensì ben dieci anni fa; inizialmente era stato pensato ... Leggi su computermagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) C’è unche sta spopolando sull’App, il noto negozio virtuale delle applicazioni di casa Apple, e si chiamaInc. No, non si tratta di un video“classico”, un battle royale, uno sparatutto, unsportivo o di corse automobilistiche, bensì di un videogame basato su unaInc, 23/1/2022 – Computermagazine.itEbbene, forse proprio per via del drammatico periodo che stiamo vivendo ormai da due anni a questa parte,Inc è diventato molto popolare, al punto che è al secondo posto in assoluto fra i videogame più scaricati per iPhone, etop 10 per iPad. A svilupparlo e idearlo è stato Ndemic Creations, ma non negli ultimi 24 mesi bensì ben dieci anni fa; inizialmente era stato pensato ...

