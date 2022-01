Mourinho: «Non gioco per il pari. Abraham-Zaniolo? C’è empatia» (Di domenica 23 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Roma José Mourinho a DAZN prima di Empoli-Roma. BELLA GARA – «Vogliamo vincere entrambe, non siamo qui per giocare per il pareggio e non penso nemmeno loro. Entrambe cercheremo di vincere la partita, sarà un bello spettacolo per chi lo guarderà». DIFESA A TRE – «Non spiego, se facciamo un buon risultato sarà una decisione giusta. Se sbagliamo sarà negativa. L’intenzione è quella di avere il controllo della partita e per questo è importante avere stabilità e una buona organizzazione». Abraham-Zaniolo – «Anche due giorni fa hanno dimostrato empatia, hanno una buona interazione tra di loro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Roma Joséa DAZN prima di Empoli-Roma. BELLA GARA – «Vogliamo vincere entrambe, non siamo qui per giocare per il pareggio e non penso nemmeno loro. Entrambe cercheremo di vincere la partita, sarà un bello spettacolo per chi lo guarderà». DIFESA A TRE – «Non spiego, se facciamo un buon risultato sarà una decisione giusta. Se sbagliamo sarà negativa. L’intenzione è quella di avere il controllo della partita e per questo è importante avere stabilità e una buona organizzazione».– «Anche due giorni fa hanno dimostrato, hanno una buona interazione tra di loro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : #CoppaItalia, a febbraio #InterRoma a San Siro. #Mourinho: “So che ci sarà rispetto perché la gente non dimentica… - ASR_Goalmania : RT @BlogRoma: Abbiamo visto dei rigori a Napoli meno evidenti… mah… #Mourinho non ci sta. #EmpoliRoma 0-0 - sportli26181512 : Roma, Mourinho: 'Zaniolo e Abraham hanno una buona interazione...': José Mourinho, allenatore della Roma, parla a D… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Mourinho: “Non giochiamo per un punto, vogliamo vincere. #Abraham-#Zaniolo? Dimostrano empatia” - Romagialloross4 : #Mourinho: “Non giochiamo per un punto, vogliamo vincere. #Abraham-#Zaniolo? Dimostrano empatia” -