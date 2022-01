Milan-Juventus 0-0, Allegri: “Contento della classifica, restiamo attaccati per il quarto posto” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Bisogna avere calma. Venivamo da tante partite, stasera era importante per rimanere lì attaccati. In caso di sconfitta andavamo a dieci punti, sarebbe stato negativo. Stasera poteva succedere di tutto. Da qui alla fine abbiamo bonus da giocarsi negli scontri diretti. Non ho un piano, a febbraio affrontiamo Verona, Atalanta e Torino, squadre che giocano allo stesso modo. A fine febbraio vedremo dove siamo”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, al termine del pareggio a reti bianche in casa del Milan: “Negli ultimi venticinque metri bisogna essere più sereni e lucidi nell’ultimo passaggio, sbagliamo la misura. Ma il campo non ha permesso questo. Partita combattuta, equilibrata, giusto il pari. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, nel primo potevamo sfruttare meglio alcune ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Bisogna avere calma. Venivamo da tante partite, stasera era importante per rimanere lì. In caso di sconfitta andavamo a dieci punti, sarebbe stato negativo. Stasera poteva succedere di tutto. Da qui alla fine abbiamo bonus da giocarsi negli scontri diretti. Non ho un piano, a febbraio affrontiamo Verona, Atalanta e Torino, squadre che giocano allo stesso modo. A fine febbraio vedremo dove siamo”. Lo ha detto l’allenatore, Massimiliano, al termine del pareggio a reti bianche in casa del: “Negli ultimi venticinque metri bisogna essere più sereni e lucidi nell’ultimo passaggio, sbagliamo la misura. Ma il campo non ha permesso questo. Partita combattuta, equilibrata, giusto il pari. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, nel primo potevamo sfruttare meglio alcune ...

